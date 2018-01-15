Жители Калужской области завалили жилищную инспекцию жалобами

Однако Олег Малашин, недавно возглавивший Государственную жилищную инспекцию региона, так и не лишил лицензии ни одну нерадивую управляющую компанию.
Волна недовольства местных жителей продолжает расти. Суммы в квитанциях становятся все больше, а вот качество обслуживания жилых домов не улучшается. Более того, в сфере военного коммунального хозяйства оно становится только хуже. Больше всего жителей военных поселений возмущает строка «за ремонт и содержание жилья» в квитанциях, ведь ни уборки, ни ремонта не было уже давно. Платить несколько тысяч рублей за ремонт подъездов, в которых даже не красят стены, они не согласны.
К примеру, в Обнинске УК «ГУЖФ», подведомственная Минобороны, обслуживает пятиэтажки в бывшем военном городке Малоярославецкого района. Однако местные жалуются, что их дома уже давно утонули в грязи. В ГЖИ они обращались несколько раз: инспектора реагировали и приезжали для составления акта нарушений коммунального обслуживания, но управляющая компания так ничего и не исправила.
Жители Калуги жалуются на аналогичные проблемы. «Ремонт для галочки. Кое-как покрасили стены непонятной краской, которая стирается. Мусоропровод и батареи забыли. Да и вообще куча всяких нареканий. Управляющая компания на жалобы отмалчивается», – рассказывают горожане.
Еще хуже ситуация у жителей Козельска. Несмотря на своевременную оплату по квитанциям в их подъездах нет света, разбиты полы и стены, а входная дверь рассыпается. При этом военные коммунальщики не отвечают на звонки и письма.
Малашин рассказал, что лишить управляющую компанию лицензии не так просто: чтобы подать в суд на УК нужно вывести из ее жилфонда 15% домов, но коммунальщики могут минимально исправить какую-нибудь одну недоработку и тогда отсчет пойдет заново.
Ситуация осложняется тем, что за долги коммунальщиков жителям ограничивают подачу электроэнергии и газа, а ведь уже этим летом обещают очередное повышение тарифов ЖКХ.
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