Отопительный сезон начнётся с 25 сентября

18.09.2017 11:54 1917

Объекты жилищно-коммунального хозяйства области готовы к отопительному сезону на 98,5 %, об этом понедельник, 18 сентября, на заседании областного правительства рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан МАИЛОВ.

- В целом, большинство муниципалитетов справляются с поставленной задачей, - отметил он.

Отопительный сезон в Калужской области начнётся с 25 сентября.

Правда, паспорта готовности получили ещё не все муниципалитеты.