Отопительный сезон начнётся с 25 сентября

Объекты жилищно-коммунального хозяйства области готовы к отопительному сезону на 98,5 %, об этом понедельник, 18 сентября, на заседании областного правительства рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан МАИЛОВ.
- В целом, большинство муниципалитетов справляются с поставленной задачей, - отметил он.
Отопительный сезон в Калужской области начнётся с 25 сентября.
Правда, паспорта готовности получили ещё не все муниципалитеты.
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