Появилось видео строительства парка на месте рынка с высоты птичьего полёта

В понедельник, 15 сентября, в сети, на Youtube-канале портала недвижимости kalugahouse.ru появилось видео строительства нового липового парка на месте рынка. Он всё ещё напоминает песчаный карьер, но прогресс довольно заметен.
Особо бросаются в глаза три оазиса в виде трансформаторной подстанции, здания туалета, на который власти мечтают найти инвестора, что реконструирует его за 30 миллионов рублей и два частных домика, утопающих в зелени.
Напомним, закладка парка началась в августе и по плану работы должны завершиться к октябрю.
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