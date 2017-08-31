На перекрестке Киёвки и Киёвского проезда в Калуге поставят светофор

Специалисты МБУ «СМЭУ» строят новый светофор и обустраивают сам перекресток. Установить автоматического регулировщика решили из-за большого количества машин, проезжающих этот участок дороги.

- В рамках строительства ведутся работы по обустройству островков безопасности, подходов к пешеходным переходам, установке светодиодных светофоров с табло отсчета времени и новых дорожных знаков, - сообщила подробности пресс-служба городской управы.

Светофор должен заработать в сентябре.