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Кому в Калуге отключат свет

29.08.2017 08:34 0 133 Сергей ПЕТРОВ
Кому в Калуге отключат свет

Во вторник, 29 августа, в Калуге на ряде улиц произойдут плановые отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба «Калугаэнерго». В связи с ремонтными работами утром без света останутся дома по следующим адресам:

  • ул.Московская 129 – до 16:00
  • посёлок Муратовский щебзавод 5-29,6-26 – до 18:00
  • посёлок Новый, ул.Новосёлки 2,3,4,5,8,11,14: жил.посёлок 22,23.24, посёлок ж.д. 8,10,12,7 – до 18:00
  • ул.Октябрьская 10 – до 18:00


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Тэги: жилье свет

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