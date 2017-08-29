Кому в Калуге отключат свет

Во вторник, 29 августа, в Калуге на ряде улиц произойдут плановые отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба «Калугаэнерго». В связи с ремонтными работами утром без света останутся дома по следующим адресам:
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