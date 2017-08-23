За полгода калужане купили в ипотеку жилья на 6,2 миллиарда

Во вторник, 22 августа, Отделение по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО опубликовало данные по ипотечному кредитованию в регионе.

Как оказалось, в первом полугодии этого года жители Калужской области получили 3411 ипотечных кредитов на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Средний срок кредитования составил 15 лет, 10 месяцев и 28 дней. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 12,6% до 11,4% годовых.

При этом по данным на начало июля, калужане и жители области в общей сложности должны по ипотеке 37,9 миллиарда рублей. Доля просроченной задолженности – 0,8%. Это порядка 303,2 миллиона рублей.