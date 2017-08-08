В Калуге два дома приговорили к сносу

Два здания в Калуге – на улицах Постовалова и Черновской – Калужский районный суд признавал самостроями. Собственников обязали разобрать строения. Однако они не торопились это сделать.

- Калужские судебные приставы применили к ним весь комплекс мер принудительного исполнения – они были ограничены в праве выезда за пределы страны, был наложен запрет на регистрационные действия с их транспортными средствами, вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, - сообщает во вторник, 8 августа, пресс-служба УФСП по Калужской области. - Применялись штрафные санкции.

В результате собственники самостроев за свой счёт приступили к сносу незаконных построек.

На данный момент работы ведутся согласно установленному графику под постоянным контролем судебных приставов.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.