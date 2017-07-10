Самострой на Дарвина практически разобрали

На улице Дарвина в Калуге завершаются работы по демонтажу самостроя.
Как рассказывали нам ранее в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, ещё в августе 2015 года суд признал строение самовольной постройкой и обязал собственников снести её своими силами.
Однако владельцы многоквартирного дома не спешили исполнить решение. Дело ускорилось после вмешательства судебных приставов.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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