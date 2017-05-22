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Артамонов хочет отключить свет в домах, которые не поставили на кадастровый учёт

22.05.2017 15:41 13 855 Дмитрий Ивьев
Артамонов хочет отключить свет в домах, которые не поставили на кадастровый учёт

В Калужской области насчитали несколько сотен домов, которые не поставлены на кадастровый учёт. Соответственно, их владельцы не платят налоги. Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в понедельник, 22 мая, на совещании в правительстве поручил в течение месяца начать решать проблему.

- Я читал, что в Обнинске начали перекрывать канализацию у тех, кто не платит за газ, электроэнергию, - отметил глава региона. - Понятное дело, что они завтра побегут и будут платить, куда они денутся? Точно так же и здесь. Живешь? Живешь. Не поставил на кадастровый учёт – воду отключить, электроэнергию отключить, газ отключить. Иди поставь имущество на кадастровый учёт, потом будешь  получать все эти [ресурсы].

По его словам, начать нужно с самих чиновников, которые живут в подобных домах.

- Мне кажется, что надо создать прецедент, посмотреть на примере нескольких домовладений, -заявил Артамонов. - Сами можете у себя в своих организациях сделать и отдать материалы в правоохранительные органы. О привлечении к ответственности за незаконную деятельность своих подчиненных. Пожалуйста, почему вы это не делаете? Я думаю, главы администраций, которые постоянно клянчат 5 копеек на всякие нужды неотложные, должны быть прежде всего заинтересованы в том, чтобы эту работу провести. Даю месяц на эту работу. Пожалуйста, жду уже конкретных результатов.


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Тэги: жилье недвижимость анатолий артамонов

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