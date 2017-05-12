В Обнинских школах и детсадах вновь подключили отопление

В обнинских школах со среды, 10 мая, начали подключать отопление. Отопительный сезон в школах и детсадах наукограда продлили из-за резкого похолодания.
Пресс-служба администрации наукограда в пятницу, 12 мая, опубликовала данные мониторинга, согласно которым в школах не менее 18 градусов тепла, а в некоторых батареи разогрели воздух до 23 градусов.
Отопление в школах начали подключать после того, как с подобной просьбой обратилось их руководство.
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