В Обнинских школах и детсадах вновь подключили отопление

12.05.2017 11:38 645

В обнинских школах со среды, 10 мая, начали подключать отопление. Отопительный сезон в школах и детсадах наукограда продлили из-за резкого похолодания.

Пресс-служба администрации наукограда в пятницу, 12 мая, опубликовала данные мониторинга, согласно которым в школах не менее 18 градусов тепла, а в некоторых батареи разогрели воздух до 23 градусов.

Отопление в школах начали подключать после того, как с подобной просьбой обратилось их руководство.