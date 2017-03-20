Ради нового жилья на 1-м переулке Пестеля снесут четыре дома

Горуправа Калуги объявила о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в районе 1-го переулка Пестеля. Соответствующее постановление опубликовано в недавнем номере газеты «Калужская неделя».

Речь идёт о земельном участке площадью 8035 кв.м. Там сейчас расположены старые двухэтажные дома №№ 23, 31, 33, 35. Они подлежат сносу.

Начальная цена предмета аукциона составляет 100 тыс. рублей. Компания, с которой заключат договор по его итогам, обязана будет в течение трёх месяцев подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект её межевания. Также в обязанности победителя аукциона входит строительство либо покупка благоустроенных жилых помещений с последующей передачей их в муниципальную собственность. Это жильё предоставят жителям тех четырёх домов, которые планируется снести. Данное обязательство компания должна выполнить в течение двух лет с момента заключения договора.

Срок действия документа рассчитан на 4 года. В течение этого времени застройщику необходимо осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утверждённым проектом планировки. В случае неисполнения обязательств или их ненадлежащего исполнения компании придётся уплатить неустойку в размере 0,1 % от цены права на заключение договора за каждый календарный день просрочки. Также в этом случае её права на данные участки могут быть прекращены.