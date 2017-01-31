Семейная высотка «Палладио»

31.01.2017 11:23

В нашем древнем городе не так много мест, откуда его можно разглядеть целиком. Даже в XXI веке Калуга остается преимущественно малоэтажной, а исторический центр — уж точно. Полюбоваться видом всего города сейчас могут разве что крановщики, работающие на стройке у Яченского водохранилища. Но скоро, всего через год, это смогут сделать и жильцы нового жилого комплекса, который уже стал предметом обсуждения калужан.

Жителям верхних этажей итальянского дома на Высокой улице будет виден и Калужский бор, и Правый берег, и весь исторический центр красавицы-Калуги.

Новое на смену старому

«Развитие застроенных территорий» — ​этим термином обозначают новый подход к решению градостроительных проблем, накопившихся во многих городах нашей страны. Калуга — ​один из них. В городе сохранилось множество старых и ветхих жилых домов, есть целые кварталы, застраивавшиеся еще в начале прошлого (а то и позапрошлого) века. Дома здесь уже малопригодны для проживания, даже с учетом многочисленных ремонтов. А между тем расположены они в инвестиционно привлекательных районах города — ​там можно было бы построить современные комфортабельные дома, которые не портят пейзажа и не грозят обрушиться на головы жильцов.

На сегодняшний день в Калуге есть больше 10 застроенных участков, которые в ближайшие годы получат развитие: жителей расселят, ветхие дома и заброшенные промобъекты снесут, пустыри расчистят, и на их месте вырастут новые дома.

Хорошим примером того, как это делается, может послужить жилой комплекс «Палладио», возводимый строительной компанией «Традиция» на улице Высокой в районе с традиционной малоэтажной застройкой. Здесь на относительно небольшом участке идет строительство небольшого итальянского квартала, состоящего из двух высотных домов (8- и 9-этажных), подземного паркинга и просторной дворовой территории.

Городским властям проект позволяет решить сразу несколько задач. Заместитель городского головы, начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий ДЕНИСОВ назвал его «очень важным для Калуги»:

— Мы крайне заинтересованы в инновациях. Кроме того, можно только порадоваться, что в нашем городе будут работать профессионалы, это возможность поднять жилищное строительство в Калуге на уровень выше.

Отнеслись с пониманием

«Палладио» можно считать хорошим образцом современного подхода к проектированию жилья для больших городов. Архитекторы рачительно отнеслись к пространству, предусмотрев во дворе и зону отдыха, и детскую площадку, и уютные уединенные дворики с личным садом и отдельным гаражом для жителей первых этажей. Большая парковка спрятана под землю, что не только экономит место, но и избавляет жильцов от одной из самых серьезных проблем современного города.

Заместитель городского головы по архитектуре и градостроительству Дмитрий Денисов и директор по развитию СК «Традиция» Алексей Грачев.

Инженерное оборудование жилого комплекса также говорит о том, что проектировали его люди, отлично понимающие потребности современного человека. Дом оборудован индивидуальным газовым отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией, системой пожарной безопасности и контроля доступа. Планировки квартир выполнены с учетом современных тенденций в дизайне, и, пока строительство идет, по согласованию с застройщиком их можно настроить под себя. Например, сделать из однокомнатной квартиры ​двухкомнатную. Благо площади квартир сделать это позволяют, в «Палладио» они начинаются от 42 кв. м. Чтобы дать волю дизайнерской фантазии жильцов, предусмотрены 5 лофтов с личными двориками и двух­уровневые квартиры площадью от 123 кв. м.

Строится «Палладио» быстро. На сегодня уже готовы подземная парковка, цокольный этаж, идет заливка первого этажа. И это всего через месяц после активного начала работ.

Смысл заглавия

«Палладио» в переводе с итальянского означает «дворец». Такое имя ему дали итальянские архитекторы из бюро Italia Vero Stile. Павла Гейерова, Андреа Рекки и Стефано Барби несколько месяцев работали над тем, чтобы совместить традиционные для нашей северной страны строительные технологии и итальянские колорит и торжественность.

— Место для строительства жилого комплекса подобрано просто отлично, — ​считает Павла Гейерова. — ​Оно рядом с центром, но достаточно тихое, зеленое и с видом на водоем. В таких условиях итальянский стиль — ​это то, что нужно.

Инвестиция в семью

Строительство итальянского дворца для калужан идет полным ходом — ​жизнь на стройплощадке не замирает ни на день, и в том, что в первом квартале следующего года дом будет достроен, сомневаться не приходится. А значит, времени на раздумья у потенциальных покупателей немного. На данном этапе стоимость квадратного метра в «Палладио» варьируется от 55 до 85 тысяч рублей за квадратный метр (в зависимости от этажа и расположения квартиры) и будет расти вместе с домом.

— Как мы и рассчитывали, калужане заинтересовались нашим предложением, — ​уверен директор по развитию компании «Традиция» Алексей Грачев. — ​Квартиры в «Палладио» уже начали раскупать. Очень многие звонят, чтобы прицениться, приходят в офис, знакомятся с проектом. Совместно с итальянскими коллегами мы задумывали «Палладио» не просто как еще один жилой комплекс бизнес-класса, но и как пример нового подхода к городскому жилью, полностью удовлетворяющий запросы современной семьи. Квартира в «Палладио» — ​это инвестиция не в недвижимость, а в собственное будущее. Поселившись здесь, можно быть уверенным, что вы и ваша семья будете жить в хорошем, современном доме, который благодаря потрясающему виду за окном никогда вам не надоест.

Справка

«Палладио» на берегу Яченского водохранилища планируют возвести за год — ​сдача назначена на первый квартал 2018-го. Так что прицениваться к квартирам можно уже сейчас.

Телефон офиса продаж: (4842) 44–00–44.

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