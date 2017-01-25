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Коммунальщикам поставили двойку за очистку крыш от сосулек

25.01.2017 10:24 4 Оксана КОЛОСОВА
Коммунальщикам поставили двойку за очистку крыш от сосулек

Прокуратура Калуги проверила работу управляющих компаний в неблагоприятных погодных условиях. Результаты проверки пресс-служба ведомства озвучила в среду, 25 января. 

- Во время проверки произведён выборочный осмотр 72 многоквартирных жилых домов, деятельность по управлению которыми осуществляют 34 управляющих организации, - сообщили нам в прокуратуре. – За каждым многоквартирным домом закреплён дворник. При уборке внутридворовых проездов используется специализированная техника (снегоуборщики, экскаваторы и вышки). Вместе с тем, в деятельности управляющих организаций выявлены  нарушения, выразившиеся в бездействии по уборке и очистке накапливающегося на крышах снега, наледи и сосулек. С грубыми нарушениями содержится каждый второй дом. Наледи и сосульки выявлены на 37 многоквартирных домах.

По результатам проверки представления внесены руководителям 12 управляющих компаний. Предостережения о недопустимости нарушений законодательства при уборке территорий в зимний период получили руководители 22 управляющих организаций.

Принять меры по устранению выявленных нарушений УК обязаны незамедлительно. В случае невыполнения данных требований их руководство будет привлечено к административной ответственности. 


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Тэги: коммуналка сосульки

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