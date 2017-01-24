Водопровод прорвало из-за плохой сварки

Как мы уже писали, в ночь на вторник, 24 января, Правый берег остался без воды. Там прорвало магистральный водопровод.

Ремонтные работы завершились на полтора часа раньше положенного и в 16:30 началось постепенное заполнение системы водой. А в пресс-службе Калужского облводоканала озвучили причины аварии.

В этот раз погода, которой и в этот раз пророчили роль виновника ЧП на сетях, оказалась ни при чём. А прорыв произошёл из-за некачественной сварки шва на трубопроводе.