Водопровод прорвало из-за плохой сварки

Как мы уже писали, в ночь на вторник, 24 января, Правый берег остался без воды. Там прорвало магистральный водопровод.
Ремонтные работы завершились на полтора часа раньше положенного и в 16:30 началось постепенное заполнение системы водой. А в пресс-службе Калужского облводоканала озвучили причины аварии.
В этот раз погода, которой и в этот раз пророчили роль виновника ЧП на сетях, оказалась ни при чём. А прорыв произошёл из-за некачественной сварки шва на трубопроводе.
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