Жители 6 квартир аварийных домов судятся с горуправой

В Калуге в сентябре 2017 года должна завершиться программа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 сентября 2012 года.
Как рассказал в понедельник, 23 января, начальник управления ЖКХ Сергей Струев в перечень включили 123 аварийных дома, в которых проживали 2 122 калужанина.
- 11 домов исключены из списка аварийного жилищного фонда по решению суда, - подчеркнул он.
Большинство калужан расселено, кто-то получил квартиру, кто-то денежную компенсацию. Однако 9 жителей не устроили предложенные варианты.
- По состоянию на сегодняшний день 3 судебных решения приняты, по 6 квартирам продолжаются разбирательства, - рассказал Струев.
И если этот вопрос не удастся решить до сентября, то Калуга не выполнит план по расселению, и не сможет рассчитывать на федеральную помощь по ликвидации аварийного жилья, выявленного после 2012 года.
- На решения суда мы никак не можем воздействовать, - заявил Струев.
После 2012 года 123 дома в Калуге вошли в список аварийных.
- После каждого заседания городской межведомственной комиссии количество аварийных домов увеличивается, - признался Струев.
А вот темпы сноса ветхого жилья низкие. Пока снесено лишь 43 здания. В итоге заброшенные, расселенные домах периодически горят http://www.kp40.ru/narnews/ireport/36325/.
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