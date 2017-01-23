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Губернатор потребовал «безжалостно лишать лицензии» комммунальщиков

23.01.2017 11:59 23 Алёна Павлова
Губернатор потребовал «безжалостно лишать лицензии» комммунальщиков

Губернатор Анатолий Артамонов в понедельник, 23 января, потребовал относиться строже к управляющим компаниям, которые не хотят качественно работать.

- Безжалостно надо лишать лицензий тех, кто не хочет работать добросовестно, никаким уговорам нельзя поддаваться! - потребовал губернатор.

По мнению Артамонова, компаний должно быть в 10 раз меньше, чем существует сейчас.

- Мы их наплодили...Депутаты себе свои кормушки делали, чиновники себе делали, в результате наплодили.

Так губернатор прокомментировал информацию о том, что государственная жилищная инспекция проводит проверку качества уборки дворов и придомовых территорий. На три компании составлены административные протоколы.


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Тэги: коммуналка уборка города

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