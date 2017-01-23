Губернатор потребовал «безжалостно лишать лицензии» комммунальщиков

Губернатор Анатолий Артамонов в понедельник, 23 января, потребовал относиться строже к управляющим компаниям, которые не хотят качественно работать.
- Безжалостно надо лишать лицензий тех, кто не хочет работать добросовестно, никаким уговорам нельзя поддаваться! - потребовал губернатор.
По мнению Артамонова, компаний должно быть в 10 раз меньше, чем существует сейчас.
- Мы их наплодили...Депутаты себе свои кормушки делали, чиновники себе делали, в результате наплодили.
Так губернатор прокомментировал информацию о том, что государственная жилищная инспекция проводит проверку качества уборки дворов и придомовых территорий. На три компании составлены административные протоколы.
|
В пяти калужских многоэтажках разорвало батареи 18.01.2017 08:47
В калужских квартирах температура опустилась до +11 11.01.2017 08:53
Кому отключат электричество в пятницу 15.12.2016 16:55
10 улиц оставят без электричества перед выходными 20.10.2016 16:57
Кому отключат электричество на выходных 14.10.2016 15:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: