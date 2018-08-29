Пенсионная арифметика: ради чего бы мне работать на пять лет больше

Тема пенсионной реформы не сходит с повестки дня уже который день. Она в ежедневных новостных лентах и в ежечасных разговорах. Она для многих уже как головная боль напряжения. Не для пенсионеров – они до своего дожить успели. А для тех, кому пенсия светила в недалёкой перспективе.

Но теперь, в случае «успешного» развития реформы, перспектива эта станет отдаленной – доживать «до своего» придется лишних 5-8 лет. Или не дожить совсем.

Два вида пожилых людей

В официальных СМИ о жизни людей пожилого (теперь у них принято называть его «золотым») возраста в последние два-три месяца говорят и пишут много. Но так, как принято говорить о мертвых, – либо хорошо, либо ничего. Совсем ничего не писать на фоне стремительно развивающихся вокруг реформы событий – нехорошо. Тот случай, когда молчание не «золото», а «селитра». А то, что стараются написать хорошо, тоже получается нехорошо – ненатурально.

Ненатуральные пенсионеры – из телевизора и газет – бодры, веселы, танцуют, соревнуются в марафонском беге, осваивают цифровые технологии и прыжки с парашютом, удваивают надои и наделы, закупаются «Виагрой».

Главное, они с завидным пониманием и полной ответственностью говорят о стратегических государственных задачах.

А натуральные – из общественного транспорта, «Магнита» и «Пятерочки», очередей в поликлиниках – вечно недовольны, ворчат на жизнь, ругают власть, считают и пересчитывают сторублевые прибавки к своим пенсиям. Пересчитывают снова и опять ругают власть – маловата им прибавка. И всего-то им всегда маловато!

Образ ненатурального человека «золотого» возраста должен стать, по замыслу творцов пенсионной реформы, приманкой для людей возраста предпенсионного. Мол, только жить начинаете, какая вам еще пенсия, таким молодым и активным.

Но как-то не очень заманчиво у них пока получается.

«Снять напряжения, где они есть»

О стратегических задачах говорить нужно на языке больших цифр. Язык больших цифр – священный. Священнодействие под названием «парламентско-общественные слушания» было совершено на прошлой неделе в Госдуме. Священнодействовали эксперты. В роли верховного жреца выступил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Цель слушаний объявил во вступительном слове спикер думы Вячеслав Володин – «снять напряжения, где они есть». Один из приглашенных экспертов, впрочем, оговорился, что негативные эмоции россиян в процессе проведения пенсионной реформы никуда не денутся («да и Бог с ними, с россиянами», – читалось между строк).

Но задача – «снять напряжения» (видимо, эту самую головную боль россиян) – поставлена. Ее решению, видимо, и должен был послужить доклад Кудрина – центральный на слушаниях.

Когда за цифрами не видно людей

Главный счетовод страны сразу отрезал пути к отступлению: начинать пенсионную реформу нужно было десять лет назад, а сегодня выхода нет, «мы стоим буквально на краю». Приведя слушателей в состояние мистического ужаса, Кудрин, по закону жанра, тут же начал успокаивать с помощью «волшебных» цифр.

Повышение пенсионного возраста позволит, по его расчетам, увеличить реальные пенсии к 2024 году на 10%, а к 2035-му – на 25. Если же пенсионные границы оставить неизменными, пенсии сократятся на 4% к 2024 году и на 7% к 2035-му.

Не совсем понимая происхождения этих цифр, но доверяя авторитету эксперта, я тут же по-обывательски прикинул: что бы мне выбрать? Пенсию на пять лет раньше и на 4% меньше? Или пенсию на пять лет позже и на 10% больше? Без колебаний мысль остановилась на первом варианте.

«Шкурная» логика всех реальных предпенсионеров, с которыми мне доводилось эту тему обсуждать, точно такая же. Да и не верю я принудительной заботе больших людей обо мне маленьком. Научен, увы, не верить. Особенно, когда заботятся обо мне образца заоблачного 2035 года за счет меня же образца не таких уж заоблачных годов.

Таинственные коэффициенты

Приводил Кудрин и другие «волшебные» цифры. Упомянул, что в России рекордно низкий коэффициент поддержки (количество работающих на одного пенсионера) – 2,2. По его словам, в среднем все страны, которые начинали аналогичную реформу, делали это при коэффициенте поддержки 2,5–3.

В сознании всплыли наивные вопросы. А причём здесь все эти страны? Каков в этих странах уровень жизни и ее продолжительность? Размер зарплат? Размер пенсий? Мера социальной защищенности?

Рассказал Кудрин и о коэффициенте замещения заработной платы – соотношении среднего размера назначенных пенсий и средней зарплаты.

Оказывается, в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ) коэффициент этот должен быть доведен до 40%. Но в развитых странах он уже – 60–70 %.

«Раз стандарт МОТ именно таков, значит, я должен выйти на пенсию на пять лет позже, чем рассчитывал», – пытаюсь я себя уговорить. И не получается.

- Мы должны ставить себе цель впоследствии, в перспективе, чтобы пенсия была 60–70 % от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопросы повышения пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели, – ставит перед нами цель Кудрин.

Но это в перспективе! Причем, видимо, настолько далекой, что когда она наступит, он не указал даже приблизительно. 2050 год? 2100-й? В любом случае для обывателя это все равно, что никогда. А пожертвовать своими пятью пенсионными годами я должен в перспективе вполне обозримой.

И в этой перспективе цифры такие: при реализации планов правительства по повышению пенсионного возраста коэффициент замещения составит в 2024 году 34%, а в 2035 – 35,6! Так это примерно то же самое, что и сейчас. Некоторый спад коэффициента замещения прогнозируется в ближайшие три-четыре года. А потом, значит, опять некоторый рост.

Допустим, это так. Но сами по себе колебания коэффициента замещения мне ни о чем не говорят, если я не знаю, как будет колебаться средняя заработная плата. Рассчитывать на какой-то стремительный ее рост оснований, кажется, нет. Остановку роста инфляции никто не гарантирует.

В общем, какой резон лично мне выходить на пенсию в 65 лет вместо 60-ти, я так до сих пор и не понял. У инициаторов пенсионной реформы такой резон, похоже, есть.

«Экономия от повышения пенсионного возраста за шесть лет превысит 3 трлн. рублей».

Но вот будут ли все эти средства направлены на рост пенсий опережающими инфляцию темпами, как заверил министр труда и соцзащиты, Максим Топилин, особой уверенности ни у кого из предпенсионеров нет. У господ стратегов всегда ведь найдутся и другие дыры для латания.

Что получится в итоге

Этого, кажется, не может предсказать никто. И создается впечатление, что никто из больших людей об этом всерьез и не думает. Деньги нужны уже сейчас – и вот они, пожалуйста, 3 трлн. А как конкретно вся эта сложная динамика коэффициентов отразится на реальном размере пенсий – дело тёмное. Вот и нужно запутать и заболтать россиян – глядишь, их негативные эмоции сменятся растерянностью и усталостью.

Поэтому ясно только одно: в итоге «успешного» проведения пенсионной реформы средняя учительница «золотого» возраста будет вынуждена работать восемь дополнительных лет. Вместо того чтобы, как мечтала, поселиться на даче или заняться внуками.

Затем в «платиновую» пору станет получать пенсию в размере немногим выше прожиточного минимума. Скачка благосостояния не будет.

А про планы на 8 лет жизни можно забыть.

Вот и вся арифметика.