«Газпром нефть» представила новые цифровые решения для корпоративных клиентов

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» представила новые решения для корпоративных клиентов в сфере грузоперевозок и логистики, объединенные на платформе ОПТИ 24. Трансформация бизнес-модели из поставщика топлива в партнера, предлагающего цифровые продукты и оказывающего широкий спектр дополнительных отраслевых услуг, является частью стратегии цифровой трансформации бизнеса «Газпром нефти».
Единый комплексный бренд ОПТИ 24 объединил в себе сервисную карту для безналичной оплаты топлива и всех необходимых услуг, онлайн систему управления бизнесом, цифровые продукты и специализированную сеть АЗС для коммерческого транспорта. Воспользоваться этими преимуществами могут владельцы карт.
Онлайн платформа включает самые функциональные на рынке топливных карт личный кабинет на базе официального сайта для корпоративных клиентов и мобильное приложение с оперативным доступом к блокировке карт, гибкими инструментами управления: установкой лимитов и ограничителей на карты, информацией по договору и транзакциям. Пользователи также могут просматривать информацию по каждой АЗС с детализацией по ценам и услугам, прокладывать маршруты с учетом расположения на них станций и пунктов сервиса. Эти опции упрощают процесс автоперевозок и делают его максимально прозрачным.
Помимо оплаты по карте услуг мойки коммерческого транспорта и шиномонтажа клиентам доступны онлайн сервисы по заключению договора на сайте с использованием публичной оферты и система электронного документооборота, а также программный интерфейс API, позволяющий синхронизировать системы учета и базы данных клиента и оператора. Идет разработка телеметрических и маршрутных цифровых продуктов, новых антифродовых отчетов и развитие онлайн документооборота.
Новые решения коснулись не только цифровой, но и офлайн инфраструктуры. Специально для большегрузного транспорта была построена первая АЗС в формате Аскет под брендом ОПТИ 24. С 2017 года она работает на федеральной автодороге М-1 под Смоленском.
«Мы строим новый платформенный бизнес, где не наличие ресурса, а информационные технологии определяют успешность бизнеса. Удобные и понятные цифровые решения являются основой современной коммуникации и коммерческих отношений. Мы становимся более открытыми, удобными для клиентов и партнеров, и платформа ОПТИ 24 является этому доказательством. ОПТИ 24 создает новую цифровую экосистему рынка грузоперевозок и логистики», – отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.
Справка:
Сайт и личный кабинет для корпоративных клиентов: www.gpn-card.com. С июня 2018 года будет доступна новая платформа www.opti-24.com, единое окно для всех сервисов и цифровых решений.
Прием сервисной карты ОПТИ 24 осуществляется на сети, включающей более чем 2700 АЗС «Газпромнефть», партнерских станций и специализированных АЗС ОПТИ 24 в России и странах СНГ.
АЗС ОПТИ 24 для корпоративных клиентов в новом формате Аскет имеют отличительные особенности: расположение вблизи основных федеральных автодорог, удобные для крупногабаритных автомобилей заезды и выезды, скоростные ТРК, полностью автоматизированные процессы оплаты по сервисной карте.
Application Programming Interface (API) – программный интерфейс, который позволяет синхронизировать и объединять внутренние, используемые в деятельности конкретной компании, и внешние системы учета и базы данных. Подключение API позволяет улучшить операционную деятельность предприятия благодаря исключению ошибок ручного ввода данных, сокращению затрат на ручной труд и ускорению бизнес-процессов.
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