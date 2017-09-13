От рака лёгкого россиян будут лечить калужским лекарством

Во вторник, 12 сентября, в индустриальном парке «Ворсино» на фармацевтическом предприятии запустили производство первого таргетного препарата для лечения рака легкого в России (осимертиниб).
- Это один из первых препаратов, который будет выпускаться на новой линии, - пояснили нам в Агентстве регионального развития.
Кроме того в Калужской области будут выпускать препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Ежегодный объем планируется в размере до 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов. Выход производства на полный цикл запланирован на 2020 год.
Иностранная фармацевтическая компания уже инвестировала в приобретение, сооружение, изготовление, доставку, установку и валидацию оборудования для новой производственной линии более 700 миллионов рублей.
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