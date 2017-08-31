Немецкий бизнес пожелал выкупить медынское наследие Лужкова

В четверг, 31 августа, стало известно о намерении российско-германской компании «Эконива-АПК холдинг» бизнесмена из Германии Штефана Дюрра в покупке «Мосмедыньагропрома».
Предприятие немецкого предпринимателя подало ходатайство на покупку 99,9% «Мосмедыньагропрома», сообщает Федеральная антимонопольная служба. Медынское предприятие, основанное бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым ныне принадлежит региональному минэкономразвития и, по словам министра сельского хозяйства Калужской области Леонида ГРОМОВА, регион не прочь продать его надёжному инвестору.
- Это предприятие («Мосмедыньагропром» - прим.ред) работает более десяти лет, - сказал РБК Громов. - И необходимо, конечно, обновление производственных мощностей. «Эконива — АПК холдинг» имеет положительную репутацию, является одним из крупнейших производителей молока в Европе. Холдинг уже реализовал ряд проектов в Калужской области. В частности, он производит здесь 210 тонн молока в сутки.
В ближайшее время запланированы торги по продаже акций «Мосмедыньагропрома», которые, к слову, уже не первые, и у властей есть уверенность, что «Эконива-АПК холдинг» выкупит их по приемлемой цене.
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