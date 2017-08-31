Производительность труда за 5 лет выросла почти в полтора раза

В среду, 30 августа, в Калуге в режиме видеоконференции прошло заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Председательствовал на нём премьер Дмитрий Медведев.

В контексте этого мероприятия были озвучены данные регионального минэкономразвития о производительности труда в Калужской области. Как оказалось, за 5 лет этот показатель вырос в 1,4 раза.

- В химическом производстве производительность труда на одного работающего превышает аналогичный средний показатель по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития на 24,8 %, - сообщает минэкономразвития. - В производстве автотранспортных средств - на 168%.