Производительность труда за 5 лет выросла почти в полтора раза

В среду, 30 августа, в Калуге в режиме видеоконференции прошло заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Председательствовал на нём премьер Дмитрий Медведев.
В контексте этого мероприятия были озвучены данные регионального минэкономразвития о производительности труда в Калужской области. Как оказалось, за 5 лет этот показатель вырос в 1,4 раза.
- В химическом производстве производительность труда на одного работающего превышает аналогичный средний показатель по странам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития на 24,8 %, - сообщает минэкономразвития. - В производстве автотранспортных средств - на 168%.
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