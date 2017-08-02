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Калужская компания задолжала налогов на 13 миллионов

02.08.2017 14:42 0 1056 Дмитрий Ивьев
Калужская компания задолжала налогов на 13 миллионов

Калужские следователи возбудили уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». По версии следствия, производственно-коммерческая фирма, работающая в области строительства на территории Малоярославецкого района, задолжала налогов на 13 миллионов рублей.

При этом компания продолжала работать, использую для расчётов третью сторону.

- Операции по счетам фирмы в банках были приостановлены, - отмечают в среду, 2 августа, в Следственном комитете. - Судебными приставами в отношении организации возбуждено исполнительное производство. Имеющиеся на счетах фирмы денежные средства должны были направляться на погашение задолженности по налогам. Но после этого организация стала вести хозяйственную деятельность через счета взаимосвязанной организации, создавая искусственную ситуацию недостаточности денежных средств на своих счетах.

За полгода через счета третьей фирмы прошло расчетов на 14 миллионов.

Расследование сейчас продолжается.


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Тэги: налоги экономика

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