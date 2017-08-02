Калужская компания задолжала налогов на 13 миллионов

Калужские следователи возбудили уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». По версии следствия, производственно-коммерческая фирма, работающая в области строительства на территории Малоярославецкого района, задолжала налогов на 13 миллионов рублей.

При этом компания продолжала работать, использую для расчётов третью сторону.

- Операции по счетам фирмы в банках были приостановлены, - отмечают в среду, 2 августа, в Следственном комитете. - Судебными приставами в отношении организации возбуждено исполнительное производство. Имеющиеся на счетах фирмы денежные средства должны были направляться на погашение задолженности по налогам. Но после этого организация стала вести хозяйственную деятельность через счета взаимосвязанной организации, создавая искусственную ситуацию недостаточности денежных средств на своих счетах.

За полгода через счета третьей фирмы прошло расчетов на 14 миллионов.

Расследование сейчас продолжается.