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«Понахватали!» Городской голова недоволен темпами строительства жилья в Калуге

01.08.2017 16:32 9 1444 Оксана КОЛОСОВА
«Понахватали!» Городской голова недоволен темпами строительства жилья в Калуге

Судя по дискуссии, развернувшейся на городской планёрке в понедельник, 31 июля, в этом году Калуга рискует не выполнить план ввода жилья в эксплуатацию, установленный перед ней руководством области. Он составляет 286 тыс. кв.м.

- В I полугодии введено в эксплуатацию объектов жилищного строительства общей площадью 146 тыс.  кв.м. В том числе 23 многоквартирных жилых дома общей площадью 108 тыс. кв.м и количеством квартир 2103, – сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Лариса ДЫШЛЕВИЧ. – Выполнение годового плана составило 51%.

Вместе с тем разрешений на строительство по состоянию на 1 июля выдано гораздо больше – на 959 тыс. кв.м. Особенно активно развернулись три строительные компании Республики Беларусь, которые строят жильё в микрорайонах «Правобережье», «Анненки» и «Малиновка».

Так, по словам Ларисы Дышлевич, одна из компаний в 2015 году получила разрешение на строительство жилого квартала «Веснушки» общей площадью квартир 42 тыс. 968 кв.м. В августе 2016-го этой же организации выдано разрешение на строительство ещё тысячи квартир в «Веснушках» общей площадью 46 тыс. 486, 68 кв.м. В декабре 2016 года компания получила третье разрешение на строительство 32 тыс. 659 кв.м. жилья с количеством квартир – тысяча.  

- Ещё одному застройщику выдано разрешение на строительство комплекса жилых домов I этапа с количеством квартир 160, - доложила Лариса Дышлевич. – В декабре 2016 года застройщик получил разрешение на строительство комплекса жилых домов I и II этапов по адресу: ул. Анненки – с общей площадью квартир 22 тыс. 282 кв.м.

Третий белорусский застройщик получил разрешение на строительство школы на тысячу мест в районе деревни Чижовка.

По предварительной информации, в этом году одна строительная организация планирует сдать в эксплуатацию один 160-квартирный жилой дом на улице Тарутинской общей площадью 8584 кв.м, а другая – три дома в «Веснушках» общей площадью 21168 кв.м. Городского голову Константина ГОРОБЦОВА эти показатели совсем не вдохновили:

- Надо очень чётко смотреть прогнозный план, потому что разрешений выдано на 950 тыс. кв.м, а строится не всё из этого списка. В Анненках не строят. В «Веснушках» сколько домов запустили? 10. А для чего? Плюс ещё школу и садик. Что сдавать будем? Они понахватали, показали выход на площадку, а до ввода там ещё далеко. И вообще как вводить? Просто вдумайтесь – там глина сплошная. Что мы будем подписывать? Какое благоустройство? В зимнем варианте? Вот о чём нужно думать!

Градоначальник распорядился провести совещание с участием всех застройщиков и поставить перед ними задачу: бросить основные ресурсы на окончание работ по тем объектам, которые находятся в наиболее высокой стадии строительства.

- 286 тыс. кв.м. не предел, - резюмировал Горобцов. – У нас есть возможность и больше ввести. Для этого нужно уже в ноябре выйти на финальную стадию. Осталось три месяца. То есть 146 тыс. ввели – это 51% от плана. У нас должно быть в очень высокой степени готовности как минимум столько же. Это очень нужно.


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Тэги: недвижимость константин горобцов лариса дышлевич

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