Калуга помогла России подняться на 7 строчку рейтинга привлекательных для инвесторов стран

Количество инвестиционных проектов, в которые вложились иностранные компании, в России в 2016 году выросло до 205. Это рекордный показатель с 2005 года.

Благодаря этому Россия вышла на седьмую позицию в составляемом компанией EY рейтинге европейских стран, сообщает в четверг, 1 июня, РБК. Впереди нас Великобритания, Германия, Франция, Испания, Польша и Нидерланды.

Как сообщил управляющий партнер EY по России Александр ИВЛЕВ, за год в России увеличилось число инвестиционных проектов Германии и США. Активны также Франция и Австрия.

Среди секторов экономики лидируют пищевая промышленность, производство машин и оборудования (27) и химическая промышленность.

Что касается географии, каждый четвертый инвестиционный проект с участием иностранцев приходится на Москву и Московскую область. Далее идет Калужская область, где количество проектов за год выросло в два раза. Наоборот, уменьшились инвестиции в Санкт-Петербург и Татарстан.