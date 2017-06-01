Калуга помогла России подняться на 7 строчку рейтинга привлекательных для инвесторов стран

Количество инвестиционных проектов, в которые вложились иностранные компании, в России в 2016 году выросло до 205. Это рекордный показатель с 2005 года.
Благодаря этому Россия вышла на седьмую позицию в составляемом компанией EY рейтинге европейских стран, сообщает в четверг, 1 июня, РБК. Впереди нас Великобритания, Германия, Франция, Испания, Польша и Нидерланды.
Как сообщил управляющий партнер EY по России Александр ИВЛЕВ, за год в России увеличилось число инвестиционных проектов Германии и США. Активны также Франция и Австрия.
Среди секторов экономики лидируют пищевая промышленность, производство машин и оборудования (27) и химическая промышленность.
Что касается географии, каждый четвертый инвестиционный проект с участием иностранцев приходится на Москву и Московскую область. Далее идет Калужская область, где количество проектов за год выросло в два раза. Наоборот, уменьшились инвестиции в Санкт-Петербург и Татарстан.
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