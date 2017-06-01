Глас народа
Пятница, 02 июня
62.60 / 64.98
$ 55.67 / 57.96
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Экономика и бизнес

Калуга помогла России подняться на 7 строчку рейтинга привлекательных для инвесторов стран

01.06.2017 13:46 6 992 Дмитрий Ивьев
Калуга помогла России подняться на 7 строчку рейтинга привлекательных для инвесторов стран

Количество инвестиционных проектов, в которые вложились иностранные компании, в России в 2016 году выросло до 205. Это рекордный показатель с 2005 года.

Благодаря этому Россия вышла на седьмую позицию в составляемом компанией EY рейтинге европейских стран, сообщает в четверг, 1 июня, РБК. Впереди нас Великобритания, Германия, Франция, Испания, Польша и Нидерланды.

Как сообщил управляющий партнер EY по России Александр ИВЛЕВ, за год в России увеличилось число инвестиционных проектов Германии и США. Активны также Франция и Австрия.

Среди секторов экономики лидируют пищевая промышленность, производство машин и оборудования (27) и химическая промышленность.

Что касается географии, каждый четвертый инвестиционный проект с участием иностранцев приходится на Москву и Московскую область. Далее идет Калужская область, где количество проектов за год выросло в два раза. Наоборот, уменьшились инвестиции в Санкт-Петербург и Татарстан.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: экономика инвестиции рейтинг александр ивлев

Еще новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Чубайс предложил ввести в словарь термин «калужское экономическое чудо» 05.05.2017 11:42

Volkswagen свернул в Калуге крупноузловую сборку Audi А6 и А8 16.01.2017 09:10

Артамонов раскритиковал политику федерального Минфина 12.01.2017 09:16

Калужский завод «ПСМА рус» останавливается на месяц 25.11.2016 11:10

Калужскую область назвали среди худших регионов по размеру госдолга 19.10.2016 12:10

01.06.2017 21:34 83 2
01.06.2017 19:16 205 3
31.05.2017 20:49 1230 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 июня, 11:00
Фестиваль "Лето в городе"
Гостиные ряды
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

сб 03 июня, 10:00
Соревнование Jokers Junior Bike Battle
Калуга
сб 03 июня, 12:00
Праздник "В гостях у сказки"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

пт 02 июня, 18:00
Концерт "Поколение NEXT"
Гостиные ряды
пн 05 июня, 11:00
Детский мюзикл "Маленькая Баба Яга"
Дом музыки
вт 06 июня, 19:00
Концерт фольклорных ансамблей
Дом музыки
ср 07 июня, 19:00
Концерт группы "Машина Времени"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Подводная эра
СПАРК. Герой Вселенной
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

Нюансы торговли в Рождественский период

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

Филиал «Калугаэнерго» 30 мая устранил все последствия шторма

В Калужской области назвали лучших работодателей 2016 года

Новости Обнинска
Блоги

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле Вчера 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56