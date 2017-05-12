Калужане задолжали за ипотеку 36 млрд, а в банки положили 132 миллиарда

Отделение Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в четверг, 11 мая, опубликовало данные работы банков Калужской области в первом квартале 2017 года.
За три месяца в Калужской области выдано 1380 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Средний срок ипотечного кредитования в регионе по итогам квартала составил 190,6 месяца . Это почти 16 лет. Средневзвешенные ставки по ипотеке снизились с 12,2% до 11,8% годовых.
Объем задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам к началу апреля составил 36,1 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности - 0,6%.
Одновременно с тем ссудная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, по состоянию на 1 апреля составила 78,4 млрд рублей, увеличившись за год на 5,9%. При этом доля «хорошей» задолженности составила 93,7%.
Вместе с тем жители Калужской области держат в банках довольно внушительную сумму. Общий объём вложений превысил 132 млрд рублей.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: