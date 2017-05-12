Калужане задолжали за ипотеку 36 млрд, а в банки положили 132 миллиарда

Отделение Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в четверг, 11 мая, опубликовало данные работы банков Калужской области в первом квартале 2017 года.

За три месяца в Калужской области выдано 1380 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Средний срок ипотечного кредитования в регионе по итогам квартала составил 190,6 месяца . Это почти 16 лет. Средневзвешенные ставки по ипотеке снизились с 12,2% до 11,8% годовых.

Объем задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам к началу апреля составил 36,1 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности - 0,6%.

Одновременно с тем ссудная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, по состоянию на 1 апреля составила 78,4 млрд рублей, увеличившись за год на 5,9%. При этом доля «хорошей» задолженности составила 93,7%.

Вместе с тем жители Калужской области держат в банках довольно внушительную сумму. Общий объём вложений превысил 132 млрд рублей.