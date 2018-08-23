В День флага в Калуге развернули триколор размером 30х60 метров

23.08.2018 08:00 482

22 августа в Калуге отметили День государственного флага Российской Федерации.

В честь праздника детскими творческими коллективами города был организован концерт, а на Театральной площади был развёрнут российский флаг размером 30 на 6 метров. Организаторами акции выступили местное отделение партии «Единая Россия», Молодежная Палата Городской Думы и Городская Управа.

В торжествах приняли участие Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ и депутат Городской Думы, руководитель Регионального исполнительного комитета Калужского отделения партии «Единая Россия» Людмила СУСОВА.

Александр ИВАНОВ пообщался с молодёжью и поздравил калужан с праздником.

– Российский триколор – это предмет гордости и национального единства, символ славы и побед многих поколений россиян, он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – вместе со страной флаг прошел долгий, героический и нелегкий путь. Российский триколор – свидетель славы многих поколений россиян. Он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия и культурные достижения граждан великой страны. С каждым годом праздник Государственного флага России становится всё более популярным, особенного среди молодёжи. В этот знаменательный день я от всей души поздравляю калужан и желаю им мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо Калуги и всей нашей необъятной Родины!