Фасадами померяемся: стартовал конкурс на праздничное оформление ко Дню города

В понедельник, 23 июля, в Калуге стартовал смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление и благоустройство территории ко Дню города. Принять в нем участие могут любые предприятия, расположенные на территории Калуги.
Смотр-конкурс продлится до 17 августа. В этот день конкурсная комиссия закончит осмотр зданий и прилегающих к ним территорий всех тех, кто подал заявки.
Как говорится в положении конкурса, комиссия будет оценивать участников по следующим параметрам:
Участники, набравшие наибольшее количество баллов и станут победителями. Их награждение запланировано на 23 августа. Как именно поощрят лучших, в положении о проведении конкурса тактично умалчивается.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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