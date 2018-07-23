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Фасадами померяемся: стартовал конкурс на праздничное оформление ко Дню города

23.07.2018 10:40 5 669 Сергей ПЕТРОВ
Фасадами померяемся: стартовал конкурс на праздничное оформление ко Дню города

В понедельник, 23 июля, в Калуге стартовал смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление и благоустройство территории ко Дню города. Принять в нем участие могут любые предприятия, расположенные на территории Калуги.

Смотр-конкурс продлится до 17 августа. В этот день конкурсная комиссия закончит осмотр зданий и прилегающих к ним территорий всех тех, кто подал заявки.

Как говорится в положении конкурса, комиссия будет оценивать участников по следующим параметрам:

  • внешний вид зданий и ограждений, благоустройство и озеленение прилегающей территории к предприятию – от 0 до 20 баллов
  • тематическое декоративно-художественное оформление витрин, витражей, входных групп – от 0 до 10 баллов
  • тематическое декоративно-художественное оформление прилегающих территорий с использованием праздничной атрибутики (флаги, ленты, плакаты и баннеры, фигуры)– от 0 до 10 баллов
  • композиционная завершенность – от 0 до 10 баллов.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов и станут победителями.  Их награждение запланировано на 23 августа. Как именно поощрят лучших, в положении о проведении конкурса тактично умалчивается. 

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемые читатели, а как вы готовитесь к Дню города? Пишите в комментариях.


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Тэги: праздник день города
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