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В Калуге на склоне парка появился флаг

09.06.2018 15:17 4 915 Елена Французова
В Калуге на склоне парка появился флаг

В субботу, 9 июня, на склоне Центрального парка культуры и отдыха в Калуге появился российский флаг.

Как сообщает пресс-служба городской управы, длина полотнища составляет 60 метров, ширина – 40 метров.

Напомним, что флаг ежегодно разворачивают на склоне в канун Дня России.

Фото: пресс-служба городской управы.


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Тэги: праздник день россии
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