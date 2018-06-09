В Калуге на склоне парка появился флаг

В субботу, 9 июня, на склоне Центрального парка культуры и отдыха в Калуге появился российский флаг.
Как сообщает пресс-служба городской управы, длина полотнища составляет 60 метров, ширина – 40 метров.
Напомним, что флаг ежегодно разворачивают на склоне в канун Дня России.
Фото: пресс-служба городской управы.
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