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30 литров медовухи приготовят для участников Великого стояния на Угре

23.05.2018 11:04 16 1456 Оксана КОЛОСОВА
30 литров медовухи приготовят для участников Великого стояния на Угре

22 мая начался приём заявок от желающих поучаствовать в открытом конкурсе по организации военно-исторической реконструкции «Великое стояние на Угре 1480 г.». Она состоится 14 июля на смотровой площадке на берегу Угры в районе Владимирского скита, рядом с селом Дворцы. Ожидается, что участниками мероприятия станут около 5 тыс. человек.

Начальная стоимость контракта – 1 млн. 650 тыс. рублей. В обязанности организаторов праздника входят обустройство развлекательной зоны, проведение концерта с участием народных и этнических коллективов, а также непосредственно реконструкции.

Развлекательная зона должна состоять из трёх блоков. Первый включает в себя интерактивные площадки: средневековые забавы (ходули, бревно для боя подушками, бой на мягких мечах, стрельба из лука, русские качели) и фотозону.

Второй блок – это мастер-классы по чеканке, работе с кожей, плетению и ткачеству, кузнечному делу. К нему же относится средневековая кухня. Участников реконструкции планируют накормить похлёбкой, гречкой, полбой и перловкой. Поить гостей будут медовухой. Согласно техзаданию организаторы должны подготовить для праздника не менее 30 литров этого напитка.

Третья зона представляет собой историческую ярмарку.

В «сражении» будут участвовать примерно 200 реконструкторов – по 100 человек от лагеря Московской Руси и их «противников» – Татарского лагеря. На «поле боя» планируется задействовать 6 орудий, 40 лошадей. В техзадании прописаны даже породы, которые предполагается использовать: Гнедая, Орловская, Карачаевская, Русский тяжеловоз. Примечательно, что у «татар» лошадей будет больше – 25.

Добавим, заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 июня. Рассмотрены они будут 18-го числа.


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Тэги: праздник
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