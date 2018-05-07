В канун Дня Победы в Калуге возложат цветы и венки к мемориалам

Во вторник, 8 мая, Управление по работе с населением на территориях Калуги запланировало возложение цветов и венков к памятным местам города, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Еще новости из рубрики «Праздники»

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!