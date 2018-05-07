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В канун Дня Победы в Калуге возложат цветы и венки к мемориалам

07.05.2018 10:15 0 1070 Сергей ПЕТРОВ
В канун Дня Победы в Калуге возложат цветы и венки к мемориалам

Во вторник, 8 мая, Управление по работе с населением на территориях Калуги запланировало возложение цветов и венков к памятным местам города, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Традиционно в возложениях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и учащиеся школ города Калуги, - сообщает Управление.

Принять участие в торжественных мероприятиях приглашают всех желающих.

  • 09.30 Мемориальный комплекс 50-й Армии (микрорайон Ромоданово)
  • 09.45 Аллея Героев (ул. Билибина)
  • 09.45 Братская могила (микрорайон Ждамирово)


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Тэги: праздник 9 Мая
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