В канун Дня Победы в Калуге возложат цветы и венки к мемориалам

Во вторник, 8 мая, Управление по работе с населением на территориях Калуги запланировало возложение цветов и венков к памятным местам города, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- Традиционно в возложениях примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, студенты и учащиеся школ города Калуги, - сообщает Управление.
Принять участие в торжественных мероприятиях приглашают всех желающих.
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