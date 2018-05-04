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Калужан поздравили с Днём Победы плакатом с ошибкой

04.05.2018 16:31 2 1036 Оксана КОЛОСОВА
Калужан поздравили с Днём Победы плакатом с ошибкой

Накануне праздников в Калуге регулярно случаются казусы, связанные с ошибками на поздравительных баннерах и плакатах. То их авторы последовательность цветов в российском триколоре путают, то рабочие подрядной организации вешают флаги вверх тормашками.  

Ещё свежа в памяти скандальная история двухлетней давности, произошедшая в Калуге после Дня Победы. Поводом для этого стали два праздничных плаката. На одном из них калужан поздравлял с годовщиной Великой Победы солдат вермахта, на другом – американские бойцы, вооружённые немецкими гранатами

Не обошлось без ошибок и в этом году. В пятницу, 4 мая, читатель нашего сайта Eagle опубликовал в рубрике «Народные новости» фото постера ко Дню Победы, который разместили на остановочном павильоне напротив универмага «Калуга». В заголовке присутствует орфографическая ошибка: «Медаль «Злотая звезда».  

«Вот так поздравили ветеранов, - пишет наш читатель. – Остановка около универмага «Калуга». Надеюсь, только там. Интересно, кто-нибудь за это ответит?»

Калужанин не поленился и сообщил об ошибке на баннере сотрудникам нескольких городских служб, однако чиновники, по словам читателя, фактически проигнорировали его сообщение. 

Впрочем, публикация на нашем сайте незамеченной не осталась. Как нам сообщили в пресс-службе горуправы, представители Управления экономики и имущественных отношений выехали по указанному в публикации адресу и баннера с ошибкой на остановке не обнаружили. 

Мы также осмотрели остановочный павильон рядом с магазином «Калуга». Сказать с уверенностью, что баннер с ошибкой демонтирован, пока не можем. 

Дело в том, что рекламная конструкция на остановке представляет собой роллер, изображения на котором – несколько постеров, закреплённых в единое полотно, – меняются каждые 10-15 секунд. Однако именно на данной остановке роллер не работает. Видимо, его приостановили.

На других остановочных павильонах механизм конструкций работает исправно. Постеров ко Дню Победы с ошибками мы на них не увидели. 


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Тэги: праздники 9 Мая
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