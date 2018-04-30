Парад Победы в Калуге пройдёт без силовых структур

Парад Победы 9 Мая этого года, как и все последующие неюбилейные будут обходиться без силовых структур.
Воинский парад на Площади Победы впредь будет проходить только по «круглым» датам.
- Решением областного и городского руководства шествие – прохождение колонн силовых структур, посвященное Дню Победы, в 2018 году отменено, - говорит начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам Андрей Иванов. - Этому решению предшествовали предварительные консультации с ветеранскими организациями, ветеранами Великой Отечественной войны, общественностью, высказавшие мнение впредь такие общенациональные мероприятия с прохождением колонн военных отмечать по большим, «круглым» датам.
Хотя в 2018 году, в год 73-ей годовщины Победы над гитлеровским фашизмом принято решение не проводить шествие силовых структур, - говорит в заключение Иванов, - впереди праздничных колонн граждан военнослужащие – связисты из в/ч 10199 и Росгвардии откроют движение торжественного шествия калужан по всей улице Кирова в направлении Площади Победы.
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