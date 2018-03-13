Почти трёхметровый шар прикатят на День выпускника

Городская управа Калуги объявила открытый конкурс на организацию и проведение Дня выпускника-2018. Он состоится 23 июня на площади Старый Торг. Праздник начнётся в 20:00, завершится в 23:00. Начальная стоимость контракта – 920 тыс. рублей. Это на 120 тыс. больше, чем в прошлом году. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта. Их рассмотрение запланировано на 4 апреля.
Судя по конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок, День выпускника-2018 будет мало чем отличаться от предыдущих праздников, посвящённых окончанию школы. Концертная программа должна состоять не менее чем из 25 концертных номеров, подготовленных при участии местных танцевальных и вокальных коллективов, а также коллективов, состоящих из выпускников.
К участию в концерте снова привлекут и учителей. Они исполнят не менее трёх «тематических номеров современных (молодёжных) направлений». В нынешнем году педагоги станут не только петь, но ещё и танцевать. Причём делать это будут директора школ совместно со своими выпускниками.
Кроме того, в этом году организаторам необходимо подготовить так называемый номер оригинального жанра. Согласно конкурсной документации, в нём будут задействованы не менее пяти артистов, один из которых находится внутри прозрачного акрилового шара диаметром два с половиной метра.
«На протяжении номера внутри шара используются такие спецэффекты как сценический снег, конфетти-машина, - говорится в документации. – Продолжительность – не менее 5 минут».
В концертном «меню» есть также традиционные огненное шоу и дискотека, которую в этом году продлят с 40 минут до 50.
Приедет ли на День выпускника какая-нибудь российская поп-звезда, неизвестно. Предыдущие два праздника проходили без участия звёздных гостей, что многих выпускников очень огорчало.
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