В крещенскую ночь пустят специальный автобусный маршрут

В ночь с 18 на 19 января в Калуге пустят специальный автобусный маршрут: от сквера Медсестер до Святого источника монастыря Свято-Тихоновой пустыни, рассказали нам в городской управе.

Он будет отправляться по следующему расписанию:

от сквера Медсестер – в 21:00 и 23:00,

от Святого источника – в 22:00 и после службы.

Стоимость проезда составит 44 рубля.