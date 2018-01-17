В крещенскую ночь пустят специальный автобусный маршрут

В ночь с 18 на 19 января в Калуге пустят специальный автобусный маршрут: от сквера Медсестер до Святого источника монастыря Свято-Тихоновой пустыни, рассказали нам в городской управе.
Он будет отправляться по следующему расписанию:
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Стоимость проезда составит 44 рубля.
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