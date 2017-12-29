Как будет ходить транспорт на Рождество

В ночь с 6 на 7 января в Калуге будет организовано движение 8 троллейбусов, сообщает в пятницу, 29 декабря, пресс-служба городской управы.
Они будут отправляться от площади Старый Торг после окончания праздничных богослужений по следующим маршрутам:
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