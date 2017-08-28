Мошенница набрала кредитов на 1,2 миллиона

Калужский суд вынес приговор 48-летней жительнице Мордовии, сообщает в понедельник, 28 августа, пресс-служба УМВД по Калуге. Её обвиняли в мошенничестве в крупном размере.
Женщина в прошлом году по ложным документам получила в ряде коммерческих банков потребительские кредиты на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Помимо этого она взяла в кредит ноутбук стоимостью более 100 тысяч рублей.
Оперативникам удалось найти и задержать мошенницу. Её приговорили к трём годам лишения свободы.
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