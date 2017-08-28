80 000 калужан приняли участие в Дне города

В воскресенье, 27 августа, калужская полиция озвучила данные о количестве людей, принявших участие в Дне города. Всего по данным полицейских, зрителей и непосредственных участников набралось более 80 тысяч человек.
Порядок на торжествах охраняли более 450 сотрудников полиции бойцов Росгвардии, 30 казаков, 45 членов народных дружин и сотрудников ЧОП. Нарушений порядка в день города не допущено, сообщает пресс-служба УМВД по Калуге.
Фото: УМВД по Калуге.
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