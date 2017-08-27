День города: ритмы лета, рекордный карнавал и видео с забавными моментами

В субботу,26 августа, Калуга отметила День города. Одним из главных событий праздника традиционно стал городской карнавал. В этом году его тема звучит: «В ритмах лета». И карнавал этого года побил рекорд предыдущих. В нём приняло участие 75 коллективов. Для сравнения – в прошлом году число участников составило 60.
Предлагаем вам фоторепортаж с праздника, а также небольшую видеонарезку с забавных и прикольных моментов карнавала.
За несколько минут до старта карнавала. Последние приготовления.
Во главе колонны , в ковбойской шляпе как и год назад - городской голова Константин Горобцов.
Начальник Управления культуры Калуги Яна Васина нарядилась в лето.
В карнавале приняли участие детские творческе коллективы.
Транспорт на карнавале можно было встретить самый разный.
От темы космоса Калуге никуда не деться.
Наряды отдельных колонн навевали воспоминания о теме прошлогоднего карнавала - кино.
Про Год экологии участники тоже не забыли. А если и забыли, то чиновники наверняка им напомнили.
Какое лето, такие и наряды.
На карнавале детские коляски с совсем малышами были далеко не редкостью.
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