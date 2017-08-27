День города: ритмы лета, рекордный карнавал и видео с забавными моментами

В субботу,26 августа, Калуга отметила День города. Одним из главных событий праздника традиционно стал городской карнавал. В этом году его тема звучит: «В ритмах лета». И карнавал этого года побил рекорд предыдущих. В нём приняло участие 75 коллективов. Для сравнения – в прошлом году число участников составило 60.

Предлагаем вам фоторепортаж с праздника, а также небольшую видеонарезку с забавных и прикольных моментов карнавала.

За несколько минут до старта карнавала. Последние приготовления.

Во главе колонны , в ковбойской шляпе как и год назад - городской голова Константин Горобцов.

Начальник Управления культуры Калуги Яна Васина нарядилась в лето.

В карнавале приняли участие детские творческе коллективы.

Транспорт на карнавале можно было встретить самый разный.

От темы космоса Калуге никуда не деться.

Наряды отдельных колонн навевали воспоминания о теме прошлогоднего карнавала - кино.

Про Год экологии участники тоже не забыли. А если и забыли, то чиновники наверняка им напомнили.

Какое лето, такие и наряды.

На карнавале детские коляски с совсем малышами были далеко не редкостью.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА и Эмилии ИВКИНОЙ.

Видео: Владимир ИВКИН.