Шашки, статуи, пять Пушариков: как Калуга отмечает День города

26.08.2017 20:00 2295

В субботу, 26 августа, Калуга отмечает своё 646-летие. По всему городу проходят праздничные торжества. Об этом – в небольшом фоторепортаже с главной площадки праздничной Калуги - площади Театральной.

Гланвыми хранителями празника в этом году были назначены выдуманные в Калуге существа Пушарики. Когда фото этих существ только появились, многие критиковали их, указывая на сходство с вантузами. Однако ответственно заявляем, вживую они на них совсем не похожи - больше напоминают разноцветные мочалки.

Но, несмотря на критику, Пушарики, что называется, пошли на ура. У детей вызывали восторг, да и у взрослых шли нарасхват. Во время бесконечных фотосессий Пушарики частенько не знали, в какую камеру смотреть.

Детям было где разгуляться. Помимо традиционных качелей-каруселей для них подготовили и познавательные аттракционы.

Маленьких калужан помимо Пушариков также развлекало некое синее сказочное существо с кавказской папахой на голове. Оно зажигательно выклянчивало у детишек поздравления с Днём города, а те с восторгом им делились, звонко вопя в микрофон: "С днём лоздения, Калуга!"

Интеллектуалам тоже нашлось как отметить праздник.

Живые статуи уже стали традиционным атрибутом Дня города.

В их рядах имеется даже скульптура скульптуры "Грёзы о небе".

А в парке тем временем готовились к ночному салюту. Здесь также проходила благотворительная продажа пирогов, но об этом мы расскажем в отдельном материале.

Равно как и о карнавале, и о празничном концерте на Старом Торге, и о салюте. Следите за нашими новостями и с Днём рождения, Калуга! С праздником, калужане!