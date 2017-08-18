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В День города будут гасить открытки

18.08.2017 10:17 2 487 Елена Французова
В День города будут гасить открытки

В субботу, 26 августа, в День города Калуги, с 12:00 до 15:00 возле памятника Кирову будет работать выездное почтовое отделение и проводиться специальное гашение тематической филателистической продукции.

- Специально к этому событию выпущен дополнительный тираж туристических акварельных открыток с достопримечательностями Калуги. На почтовых карточках изображены: Каменный мост, палаты Коробова, здание почтамта, мемориал в честь 600-летия Калуги, Калужский областной драматический театр, - сообщает УФПС Калужской области.

Любой желающий сможет поставить на открытках оттиски специальных художественных штемпелей «День города» и «С праздником!». Открытки с Дня города можно будет тут же отправить через почтовый ящик или оставить себе на память.


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Тэги: день города

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