В День города будут гасить открытки

В субботу, 26 августа, в День города Калуги, с 12:00 до 15:00 возле памятника Кирову будет работать выездное почтовое отделение и проводиться специальное гашение тематической филателистической продукции.
- Специально к этому событию выпущен дополнительный тираж туристических акварельных открыток с достопримечательностями Калуги. На почтовых карточках изображены: Каменный мост, палаты Коробова, здание почтамта, мемориал в честь 600-летия Калуги, Калужский областной драматический театр, - сообщает УФПС Калужской области.
Любой желающий сможет поставить на открытках оттиски специальных художественных штемпелей «День города» и «С праздником!». Открытки с Дня города можно будет тут же отправить через почтовый ящик или оставить себе на память.
|
Главными героями Дня города станут Пушарики 15.08.2017 10:45
Опубликована полная афиша Дня города 15.08.2017 10:08
Стало известно, какие звёзды приедут в Калугу на День города 14.08.2017 16:13
На 16 улицах в центре Калуги ограничат движение 11.08.2017 15:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: