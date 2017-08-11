Движение по Старому Торгу закроют в Калуге

Как мы уже рассказывали, в субботу, 12 августа, в связи с празднованием Дня физкультурника с 9:00 до 12:00 будет закрыта для движения проезжая часть площади Старый Торг. Городские власти просят водителей заранее выбирать пути объезда.

Ожидается, что в праздничной зарядке примет участие около 1000 человек жителей Калуги. Это юные спортсмены, силовики, чиновники и все желающие.

С 12:00 до 16:00 праздничная программа продолжится в Центральном парке культуры и отдыха.

- Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по различным единоборствам, скандинавской ходьбе, скалолазанию, воркауту, по парашютной подготовке, а также попробовать себя в тестировании норм ГТО, - говорят организаторы. - Здесь пройдут соревнования по шашкам, шахматам, силовому экстриму, настольному теннису и стритболу.