Глас народа
Вторник, 04 июля
66.27 / 68.65
$ 58.13 / 60.38
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Светящиеся цветы и деревья, 800 зонтов, метровые картины: как украсят Калугу ко Дню города

04.07.2017 17:19 3 642 Оксана КОЛОСОВА
Светящиеся цветы и деревья, 800 зонтов, метровые картины: как украсят Калугу ко Дню города

Калуга отпразднует День города традиционно в последнюю субботу августа, 26-го числа. К этой дате областной центр планируют украсить праздничными конструкциями нескольких видов. Все они подробно перечислены и описаны в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Так, бульвары Степана Разина, пространство перед горуправой на Ленина, 93, скверы Кубяка, Воронина и Интернационалистов планируют украсить флаговыми композициями «Костёр». Они состоят из флагов оранжевого, красного и жёлтого цветов. Всего таких конструкций будет 30.

В том же количестве изготовят флаговые композиции «Пламя Победы», представляющие собой флаги оранжевого, жёлтого и свето-зелёного цветов. Их, в частности, хотят установить возле памятника Кирову, на Старом торге, в сквере им. Ленина, площади Театральной, рядом с кинотеатром «Центральный», возле памятника 600-летию Калуги, в сквере Мира в сквере Медработников. Разноцветными флагами украсят также дамбу, Гагаринский и Каменный мосты.

На площади Московской должно появиться баннерное панно, состоящее из трёх баннеров. Как оно будет выглядеть, пока неизвестно. В техзадании по этому поводу сказано: «Изображение должно содержать элементы праздничной тематики и не содержать двусмысленных изображений/надписей».

Колонны областного Драматического театра обмотают лентами оранжевого и голубого цветов. Вдоль улиц Кирова и Ленина повесят баннерные консоли «Калуга 2017». Их изготовят в количестве 400 штук.

На въездах в Калугу со стороны дамбы и Пучковского моста, а также на повороте с улицы Тульской на ул. Генерала Попова появятся композиции «С днём рождения, Калуга».

В сквере им. Ленина планируется «посадить» 5 трёхметровых конструкций «Светящийся цветок», а на перекрёстке Кирова и Московской – четырёхметровое «Световое дерево».

Декоративные арки на бульваре Кирова будут украшены искусственными цветами и лапниками. Здесь же появится и так называемая объёмно-пространственная композиция «Зонты на Кирова», состоящая из 880 разноцветных зонтиков.

Ещё два зонта, более монументальных, с диаметром купола более 1 метра, установят в городском парке культуры и отдыха и парке им. Циолковского. В городском парке должна появиться и вторая объёмно-пространственная композиция под названием «Картина». Она представляет собой багетную раму высотой 1,5 метра, шириной – 2,5 метра, в центральной части которой сделан проём. Вторая такая конструкция появится возле памятника 600-летию Калуги.

Общая стоимость контракта, который предполагает не только изготовление праздничного украшения, но также его монтаж и демонтаж, составляет 16 млн. рублей. В эту же сумму входит запуск в небо 10 тысяч воздушных шаров в пяти местах по маршруту шествия карнавала 26 августа.

Приём заявок на участие в торгах начался 3 июля, а завершится 26 июля. Изготовить и установить конструкции победитель аукциона должен не позднее 20 августа. Демонтировать украшения он обязан в промежуток между 4 и 11 сентября.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник день города благоустройство

Еще новости из рубрики «Праздники»

Московская капелла выступит на дне рождения Калужской области 28.06.2017 15:24

Театральную площадь перекроют 12 июня 07.06.2017 12:02

Опубликована афиша массовых гуляний на День России 07.06.2017 11:18

Улицу Кирова перекроют на День пограничника 23.05.2017 12:28

Немец бросил перчатку русскому асу 11.05.2017 11:17

04.07.2017 15:25 122 1
04.07.2017 11:11 317 0
04.07.2017 07:40 932 14
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 09 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 07 июля, 18:00
Фестиваль "Летний джем"
Гостиные ряды
сб 08 июля, 19:00
Шоу-концерт "Рок-н-ролл на пляже"
Калуга
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
пн 25 сентября, 19:00
Концерт ансамбля песни и пляски Донских казаков им.Квасова
Филармония

Кино

Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
Тачки 3
2:22
Новости компаний

Включайся! Тарифы нового поколения

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выявила в Калужской области хищения электроэнергии на 17,8 млн. рублей

Юные интеллектуалы из СШ № 22 г. Калуги побывали в гостях у энергетиков филиала «Калугаэнерго»

«Ростелеком» защитил клиентов от вирусов WannaCry и Petya

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57

Нитуш's блог - Питер, первый раз в жизни увидеть, побывать - и влюбиться!!!!!!

Нитуш 26 июн 2017 22:24