Светящиеся цветы и деревья, 800 зонтов, метровые картины: как украсят Калугу ко Дню города

Калуга отпразднует День города традиционно в последнюю субботу августа, 26-го числа. К этой дате областной центр планируют украсить праздничными конструкциями нескольких видов. Все они подробно перечислены и описаны в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Так, бульвары Степана Разина, пространство перед горуправой на Ленина, 93, скверы Кубяка, Воронина и Интернационалистов планируют украсить флаговыми композициями «Костёр». Они состоят из флагов оранжевого, красного и жёлтого цветов. Всего таких конструкций будет 30.
В том же количестве изготовят флаговые композиции «Пламя Победы», представляющие собой флаги оранжевого, жёлтого и свето-зелёного цветов. Их, в частности, хотят установить возле памятника Кирову, на Старом торге, в сквере им. Ленина, площади Театральной, рядом с кинотеатром «Центральный», возле памятника 600-летию Калуги, в сквере Мира в сквере Медработников. Разноцветными флагами украсят также дамбу, Гагаринский и Каменный мосты.
На площади Московской должно появиться баннерное панно, состоящее из трёх баннеров. Как оно будет выглядеть, пока неизвестно. В техзадании по этому поводу сказано: «Изображение должно содержать элементы праздничной тематики и не содержать двусмысленных изображений/надписей».
Колонны областного Драматического театра обмотают лентами оранжевого и голубого цветов. Вдоль улиц Кирова и Ленина повесят баннерные консоли «Калуга 2017». Их изготовят в количестве 400 штук.
На въездах в Калугу со стороны дамбы и Пучковского моста, а также на повороте с улицы Тульской на ул. Генерала Попова появятся композиции «С днём рождения, Калуга».
В сквере им. Ленина планируется «посадить» 5 трёхметровых конструкций «Светящийся цветок», а на перекрёстке Кирова и Московской – четырёхметровое «Световое дерево».
Декоративные арки на бульваре Кирова будут украшены искусственными цветами и лапниками. Здесь же появится и так называемая объёмно-пространственная композиция «Зонты на Кирова», состоящая из 880 разноцветных зонтиков.
Ещё два зонта, более монументальных, с диаметром купола более 1 метра, установят в городском парке культуры и отдыха и парке им. Циолковского. В городском парке должна появиться и вторая объёмно-пространственная композиция под названием «Картина». Она представляет собой багетную раму высотой 1,5 метра, шириной – 2,5 метра, в центральной части которой сделан проём. Вторая такая конструкция появится возле памятника 600-летию Калуги.
Общая стоимость контракта, который предполагает не только изготовление праздничного украшения, но также его монтаж и демонтаж, составляет 16 млн. рублей. В эту же сумму входит запуск в небо 10 тысяч воздушных шаров в пяти местах по маршруту шествия карнавала 26 августа.
Приём заявок на участие в торгах начался 3 июля, а завершится 26 июля. Изготовить и установить конструкции победитель аукциона должен не позднее 20 августа. Демонтировать украшения он обязан в промежуток между 4 и 11 сентября.
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