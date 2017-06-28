Московская капелла выступит на дне рождения Калужской области

В ближайшее воскресенье, 1 июля, пройдёт торжественное мероприятие по случаю образования Калужской области.
На сцене филармонии в 19:00 начнётся выступление Московской государственной капеллы им. Вадима Судакова. Вход на этот концерт свободный, сообщили нам в пресс-службе правительства Калужской области.
- Этот день является Днём символов Калужского региона, поэтому каждый гость сможет получить памятный сувенир с символикой нашей малой Родины, - подчёркивают в правительстве.
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