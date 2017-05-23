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Улицу Кирова перекроют на День пограничника

23.05.2017 12:28 6 1207 Дмитрий Ивьев
Улицу Кирова перекроют на День пограничника

В воскресенье, 28 мая, в Калуге пройдёт торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника.

Из-за этого с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение на улице Кирова по полосе от сквера Мира до площади Победы, сообщили нам в пресс-службе городской управы.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


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Тэги: праздник день пограничника

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