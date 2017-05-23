Улицу Кирова перекроют на День пограничника

В воскресенье, 28 мая, в Калуге пройдёт торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника.
Из-за этого с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение на улице Кирова по полосе от сквера Мира до площади Победы, сообщили нам в пресс-службе городской управы.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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