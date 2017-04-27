На Театральной улице пройдёт православный женский день

В воскресенье, 30 апреля, в 13:00 на пешеходной зоне Театральной улицы в Калуге пройдёт православный женский день.
- В программе молебен о здравии всех женщин, поздравление от архимандрита Доната, администрации Калуги и области, концертная программа, бесплатная раздача цветов и сладких угощений, приготовление праздничного блюда и мастер-классы, - сообщили нам в пресс-службе городской управы.
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