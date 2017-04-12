Он был земным человеком

12.04.2017 15:54 307

Накануне годовщины первого полёта человека в космос калужский фотограф рассказал о своей встрече с Юрием Гагариным.

- О полёте первого в мире космонавта Юрия Гагарина я узнал во Владивостоке, во время службы на Тихоокеанском флоте, - рассказывает старейший фотожурналист Калуги Геннадий Головков. - В то время я не предполагал, что через пять лет с первым космонавтом Земли пообщаюсь вживую.

В 1966 году я работал фотокорреспондентом газеты «Людиновский рабочий». И первым серьёзным профессиональным испытанием для меня стал приезд в Людиново Юрия Гагарина.

Людиново. 30 мая 1966 года.

Это было солнечным утром 30 мая. Перрон станции Людиново‑2 буквально запружен народом. Через несколько минут со стороны Брянска показался украшенный транспарантами и цветами тепловоз с двумя пассажирскими вагонами. Поезд остановился. Под гром аплодисментов из вагона вышел среднего роста человек в форме военного лётчика, поднял в приветствии руку и улыбнулся. Какой радостной и доброй была гагаринская улыбка! Тут же его окружили людиновцы. Цветы, приветствия, хлеб-соль…

Каждый фотолюбитель хотел оставить для себя память о пребывании первого космонавта на Калужской земле. Один из таких любителей был особенно подвижен. Он поминутно закрывал от меня Юрия Алексеевича. Сам между тем с автоматической скоростью щёлкал затвором фотоаппарата - до тех пор, пока я не сказал, что он… забыл снять крышку с объектива. Да я и сам никогда так не волновался на съёмке, как в тот день.

Увидев меня, обвешанного фотоаппаратами, Юрий Алексеевич подошёл, поздоровался, пожал мне руку и сказал: «Я фотолюбитель. Люблю снимать своих друзей-космонавтов, маленьких дочек, жену. В дальние поездки беру с собой кинокамеру». Поинтересовался, на какую плёнку я снимаю, подержал в руках мой фотоаппарат, посмотрел в видоискатель. И вся робость перед этим великим человеком исчезла - будто сто лет его знал.

Когда машина с открытым верхом, в которой ехал Гагарин, проезжала по улицам города, сквозь милицейское оцепление неожиданно вышла сгорбленная старушка с букетом полевых цветов. Машина остановилась, и Гагарин, не открывая дверцу, легко выпрыгнул на мостовую. Бабушка подарила ему букет, приговаривая: «Земной поклон тебе, сыночек!» Гагарин расцеловал её и поехал дальше…

Весь город вышел встречать первого космонавта.

Юрий Гагарин выступил перед избирателями во Дворце культуры тепловозостроителей, возложил венки к памятнику Героя Советского Союза Алексея Шумавцова, побывал на орденоносном тепловозостроительном заводе, сфотографировался с активом города.

Несмотря на свою мировую славу, Юрий Гагарин всегда оставался простым советским, русским человеком. Его попросили сфотографироваться с детьми. Не отказал. И ребята как-то посерьёзнели - им выпало такое счастье! Ему были бы рады в каждом доме, а он не имел возможности принять приглашения, ведь его ждали не только в Людинове, и на визит в город отводился только один день. И всюду надо было успеть…

Герой Советского Союза Юрий Гагарин охотно сфотографировался с маленькими людиновцами.

Я заранее наметил места съёмки по всему маршруту следования кортежа, получив задание срочно подготовить фоторепортаж в газету. И уже часа через два раздавал снимки друзьям и знакомым в память о встрече с Юрием Гагариным - тогдашним кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу, куда входили три области - Смоленская, Брянская и Калужская.

Потом, в 1968 году, имя Гагарина вновь меня потрясло. Но это было время общенародного горя - в дни его гибели и похорон. Мы, фотожурналисты области, обучались тогда в Калуге секретам мастерства на семинаре корреспондента ТАСС Николая Акимова. Помню, как многие посетители Государственного музея космонавтики, где были выставлены портреты Гагарина и Серёгина в траурных рамках, плакали во время всесоюзной минуты молчания.

28 марта 1968 года. Минута молчания в Музее космонавтики.

Вот таким земным был Юрий Гагарин, который проложил путь к звёздам, приблизил к нам космос и стал дорогим и близким человеком миллионам землян.

Когда я перебираю фотографии с Юрием Гагариным, не могу избавиться от ощущения, что снимал всё это вчера. Не верится, что пролетело уже больше полувека. И если бы мне сейчас задали вопрос, какое событие было наиболее знаменательным для меня с точки зрения фотокорреспондента, я бы, не задумываясь, ответил: незабываемая встреча с первым в мире космонавтом! Я счастлив, что имел возможность запечатлеть те волнующие моменты.

Автор: Геннадий ГОЛОВКОВ.

Фото автора.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.04.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.