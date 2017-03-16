Театральную площадь перекроют в день присоединения Крыма

Праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России пройдут в Калуге в субботу, 18 марта.
Из-за этого с 9:00 до 16:00 будет перекрыто движение по Театральной площади – от улицы Кирова до улицы Суворова.
- Просим вас в этот день не парковаться в районе Театральной площади, - просят в городской управе. - Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда.
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