Главная > Новости > Праздники

Театральную площадь перекроют в день присоединения Крыма

16.03.2017 12:58 28 1283 Дмитрий Ивьев
Театральную площадь перекроют в день присоединения Крыма

Праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России пройдут в Калуге в субботу, 18 марта.

Из-за этого с 9:00 до 16:00 будет перекрыто движение по Театральной площади – от улицы Кирова до улицы Суворова.

- Просим вас в этот день не парковаться в районе Театральной площади, - просят в городской управе. - Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: праздник

Еще новости из рубрики «Праздники»

VIP-поздравления с 8 Марта 08.03.2017 07:30

Наш праздничный опрос: калужанки мечтают о любви, цветах и поездке в тёплые страны 07.03.2017 19:30

20-метровую башню сожгли в Никола-Ленивце на Масленицу 27.02.2017 12:59

Фоторепортаж: тысячи калужан отпраздновали Масленицу на Театральной площади 27.02.2017 10:55

Где отпраздновать День Защитника Отечества: полная афиша 22.02.2017 08:46


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 28 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

пт 17 марта, 19:00
Органный концерт "Баху посвящается"
Дом музыки
пт 17 марта, 20:00
Концерт Виктора Каменского
Арт-студия Flat
пт 17 марта, 21:00
Концерт Sabbath Inside
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Логан
Сплит
Конг: Остров черепа
Зверопой
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

МРСК Центра и Приволжья в 2016 году присоединило к электросетям Калужской области крупнейший в ЦФО тепличный комплекс

Распространенные заблуждения о Форексе

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49