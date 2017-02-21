Калуга вошла в пятёрку самых популярных туристических направлений на Масленицу

Калуга вошла в пятёрку самых популярных направлений для путешествий из Москвы на период с 20 по 26 февраля. Рейтинг составлен ресурсом RoomGuru.ru по данным броней отелей, сделанных из столицы.
Топ-10 городов выглядит следующим образом:
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При этом в нашем городе, отмечают авторы исследования, самое дешевое проживание. Сутки в отеле обойдутся в среднем в 2,3 тысячи рублей.
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