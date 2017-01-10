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Епархия устроила колядки-флешмоб

10.01.2017 15:16 11 Алёна Павлова
Епархия устроила колядки-флешмоб

Впервые в Калуге прошел флешмоб, организованный епархией. Около 80 человек исполнили рождественские колядки в одном из торговых центров.

Первым мужчина-тенор пропел слова «Торжествуйте, веселитесь», за ним вступили остальные участники действа.

- Кульминацией действия стало пение детей, в конце колядки, под звон колокольчика, и собрание всех участников в центре торгового зала, - сообщает во вторник, 10 января, пресс-служба епархии.

Пели в торговом зале учащиеся Калужской духовной семинарии и духовного училища, калужские хоровые коллективы и воспитанники воскресной школы при Свято-Георгиевском соборе.


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Тэги: праздники

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