Епархия устроила колядки-флешмоб

Впервые в Калуге прошел флешмоб, организованный епархией. Около 80 человек исполнили рождественские колядки в одном из торговых центров.

Первым мужчина-тенор пропел слова «Торжествуйте, веселитесь», за ним вступили остальные участники действа.

- Кульминацией действия стало пение детей, в конце колядки, под звон колокольчика, и собрание всех участников в центре торгового зала, - сообщает во вторник, 10 января, пресс-служба епархии.

Пели в торговом зале учащиеся Калужской духовной семинарии и духовного училища, калужские хоровые коллективы и воспитанники воскресной школы при Свято-Георгиевском соборе.