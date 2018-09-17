Калужанин вскрывал машины ножницами

В Калуге задержали автомобильного вора.
Ранее судимый мужчина совершал кражи из припаркованных во дворе машин. Под покровом ночи, открывая замки с помощью ножниц, калужанин крал из салона оставленные там ценные вещи.
Полиция завела уголовное дело по статье «Кража» на основании двух заявлений потерпевших и проверяет подозреваемого на причастность еще к трем похожим случаям, сообщает УМВД России по Калужской области.
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