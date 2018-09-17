Калужанин вскрывал машины ножницами

17.09.2018 08:05 500

В Калуге задержали автомобильного вора.

Ранее судимый мужчина совершал кражи из припаркованных во дворе машин. Под покровом ночи, открывая замки с помощью ножниц, калужанин крал из салона оставленные там ценные вещи.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража» на основании двух заявлений потерпевших и проверяет подозреваемого на причастность еще к трем похожим случаям, сообщает УМВД России по Калужской области.